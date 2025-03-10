شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 10 مارس 2025 ببنكي الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 10 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، حيث يشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال تعاملات البنوك الرئيسية أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، وخاصة بنكي الأهلى ومصر. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزى المصرى 50.64 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

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