شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الخير بشركة المحلة.. 4 مصانع عملاقة تعيد المجد لصناعة الغزل والنسيج.. سبتمبر المقبل تشغيل مصنعى النسيج والتجهيزات والصباغة بطاقة 143 ألف متر قماش.. و40 الف طن وبرة مخصص للتصدير بجانب غزل 1 و4 والان مع تفاصيل الخبر

تتوالى بشائر الخير من المجمع الصناعى العملاق بشركة المحلة للغزل والنسيج ولا سيما بعد تشغيل أكبر مصنع غزل فى العالم مصنع غزل 1 بطاقة إنتاجية 30 طن يوميا ومصنع غزل 4 بطاقة تصل لنحو 15 طن غزل يوميا من أجود أنواع الغزول الرفيعة فى العالم.

حيث تبدأ الشركة بين شهرى اغسطس وسبتمبر المقبل تشغيل مصنع النسيج العملاق ومصنع التجهيزات والصباغة، وهو ما يعنى تكامل المجمع الصناعى للانطلاق والتركيز على التصدير الفترة المقبلة لاسترداد نفقات البناء.

وبحسب المصادر، يدخل أكبر مصنع نسيج فى مصر، والمقام بشركة المحلة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى" الخدمة فى شهر سبتمبر المقبل بصورة تجريبية بطاقة 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن شركة المحلة تسابق الزمن للانتهاء من المصنع الجديد؛ ليضاف إلى أكبر مصنع غزل فى العالم مصنع غزل 1 وبقية المجمع الصناعى العملاق.

وبحسب المصادر يقام مصنع " مجمع "النسيج الجديد على مساحة 38 ألف متر مربع، ويبلغ إنتاجه اليومى 143 ألف متر قماش، و37 طن وبرة يوميا، حوالى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالى.

ويتكون المجمع من 3 مصانع رئيسية، أولها مصنع إنتاج ملايات ومفارش بمختلف أنواعها، ومصنع إنتاج الوبريات بمختلف أنواعها، بجانب مصنع تحضيرات لخدمة المصنعين السابقين.

ويصل إجمالى عدد الماكينات 572 ماكينة، منها 144 ماكينة نسيج دفع هواء نوع بيكانول، و48 ماكينة نسيج دفع هواء تيوتا، و192 ماكينة رابير اتيما دوبى بالإضافة إلى 92 ماكينة رابير اتيما جاكار ( إنتاج مفارش )، و96 ماكينة نسيج وبرة ( فوط وبشاكير )، بالإضافة إلى خط تحضيرات نسيج كامل ).



ونجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى تصدير منتجات من مصانع الغزل بنحو 20 مليون دولار خلال العام الماضى 2024، ما يقارب مليار جنيه، فى خطوة تعزز من مكانة المصانع خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن أغلب الصادرات كانت من مصنع غزل 4 الذى ينتج نحو 15 طن غزل يوميا من افضل الغزول الرفيعة فى العالم وهو من المصانع الحديثة فى مجمع المحلة الصناعى ماكينات ريتر Rieter.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن المحلة نجحت بالإضافة إلى التصدير من المصنع الجديد فى التصدير أيضا من المصانع القديمة التى يتم تشغيلها وتخرج منتجات عالية المواصفات يمكن تصديرها، لافتة أن ملف التصدير يوليه المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، أهمية قصوى فى مساعى لاسترداد جزء من نفقات تطوير المصانع الكبيرة.

كما تواصل شركة المحلة " شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "عملية تدشين واحد من أضخم مصانع التجهيزات فى مصر على مساحة 36.5 ألف متر مربع، تمهيدا لتشغيله تجريبيا سبتمبر المقبل، بقدرة إنتاجية يومية تصل لنحو 40 طن وبرة و135 ألف متر يومياً على أحدث نظم الصباغة والتجهيز على مستوى العالم.



ووفق المعلومات يتكون المصنع المقام بشركة المحلة من قسم المبيضة، ويضم 2 ماكينة حريق وإزالة البوش و2 خط تبييض أقمشة، بجانب قسم تحرير الأقمشة، ويضم ماكينة تحرير أقمشة بدون سلسلة وماكينة تحرير أقمشة بالسلسلة، علاوة على وحدة الصودا وتضم وحدة صباغة للأقمشة القطنية و2 ماكينة نوع جيجر للأقمشة المخلوطة.



وتحرص شركة المحلة للغزل والنسيج على ضمان تنفيذ المصنع بأعلى معايير عالمية، بما يتوافق مع التطور الكبير الذى يشهده مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج، وبمتابعة يومية من المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المحلة.

و يضم المصنع الكبير والأحدث فى مصر، قسم مصبغة خيوط تضم 11 ماكينة صباغة خيوط سعات مختلفة، وقسم المطبعة ويضم ماكينة طباعة روتى و2 ماكينة طباعة ديدجيتال وماكينة غسل ووحدة تبخير و2 وحدة حفر ليزر.

ويضم المصنع أحدث الماكينات فى العالم منها 4 ماكينات فى قسم التجهيزات، فيما يضم قسم الوبرة 15 ماكينة صباغة وبرة وماكينة تجفيف ووحدة توزيع صباغة.

بجانب قسم تحرير الخيوط ويضم 2 ماكينة حريق فتلة و12 ماكينة تدوير متنوعة، بجانب ماكينة تحرير خيوط و5 ماكينات صباغة وتبييض شلل ومجفف.



وحرصا من شركة المحلة على ضمان أعلى معايير الجودة فى المجمعات الصناعية الجديدة سيتم تدشين، المعمل الكيماوى عبارة عن معمل كامل مجهز بأحدث الأجهزة ليخدم قطاع التجهيز وفق أحدث التكنولوجيا.

فى ذات السياق يدخل أكبر مصنع نسيج فى مصر، والمقام بشركة المحلة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى" الخدمة فى شهر سبتمبر المقبل بصورة تجريبية بطاقة 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة.



وكشفت مصادر ل" الخليج 365" أن شركة المحلة تسابق الزمن للانتهاء من المصنع الجديد ؛ليضاف إلى أكبر مصنع غزل فى العالم مصنع غزل 1 وبقية المجمع الصناعى العملاق.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 56 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس ؛مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تساهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن مصر تمتلك فائضًا فى إنتاج القطن طويل التيلة، الذى يُعد من أجود أنواع القطن فى العالم. لذا فإن التوسع فى صناعة الغزل يساهم فى زيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز القدرة على التصدير للأسواق العالمية ويحقق فوائد اقتصادية ملموسة.