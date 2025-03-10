شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-3-2025 بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الاثنين لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى الى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.58 جنيه للشراء و 50.68 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين بعد ختام التعاملات التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية امس كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.