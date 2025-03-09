شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستقر أسعار الذهب فيما تبقى من شهر مارس؟.. إليك التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب خلال الساعات الماضية عند مستوى 2930 دولارا للأوقية محققًا فشلاً في الارتفاع عن ذلك، ما زاد من خطر تعثره أو هبوطه عند منطقة دعم حول 2833 دولارًا ثم 2810 دولارًا خلال شهر مارس الجاري، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية. الذهب يحاول الصمود استمر الذهب في محاولات الصمود نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع في الساعات السابقة للتداولات، حيث استمر في تعزيز قيمه واختبار المقاومة عند 2930 دولارًا واضعًا نطاق تعزيز ضيق لسعره الذي واصل الهبوط لمدة أربعة أيام.

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وأنهى الذهب جلسة الجمعة في وضع ضعيف نسبيًا في النصف السفلي من النطاق التداولي وأسفل المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا ليحوم عند 2911 دولارًا للأوقية. توقعات الذهب في مارس خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الحالي ستكون هناك محاولة للاختراق إلى مستوى مرتفع جديد ويمكن أن يؤدي الاختراق إلى تحركات إيجابية لكن لا يبقى هذا مؤكدًا.

وعلى العكس من الطرح السابق فمن المتوقع أيضًا أن يشهد الذهب انخفاضًا آخر هذا الأسبوع في ظل التراجع الهبوطي الذي شهده الأسبوع الماضي غير بالغٍ الذروة القياسية المرتفعة عند 2956 دولارًا. نمط هبوطي في أسعار الذهب وانتهى الأسبوع المنصرك بنمط هبوطي حيث انخفض الذهب إلى ما دون مستوى الدعم الذي سجله الأسبوعان السابقان وأنهى الأسبوع في وضع هبوطي.

يختبر الذهب هذا الأسبوع خط الدعم السابق كاتجاه كمقاومة ولهذا يطرح المحللون مستويين رئيسيين للأسعار ما بين أدنى مستوى للأسبوع عند 2855 دولارًا وأعلى مستوى 2930 دولارًا.

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على الجانب السلبي، فإذا فشل الذهب في الصعود فقد يصل إلى 2833 دولارًا ومنه إلى مستوى 2813 دولارًا فإلى 2810 دولارًا. آفاق الذهب إيجابية على المدى الطويل لكن على المدى الطويل، فإن سعر الذهب يظل إيجابيًا، حيث تدفع الحروب التجارية إلى جانب تزايد الديون العالمية المستثمرين إلى المعدن النفيس.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12% منذ بداية العام وتستمر في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة.

وقال سيمون بوبل المدير الإداري لشركة "بروكفيل كابيتال" :"إن حالة عدم اليقين العالمية هي أحد الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو المعدن النفيس لذا، أعتقد أننا عشنا في عالم كان لدينا فيه قدر أكبر بكثير من اليقين مقارنة بما لدينا اليوم".

وأشار بشكل خاص إلى الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المرجح أن تؤدي إلى التضخم كما يراقب المستثمرون بقلق التدابير الانتقامية التي قد يتخذها الشركاء التجاريون المتضررون".