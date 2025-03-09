شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أكبر مصنع تجهيزات بشركة المحلة بطاقة 135 ألف متر و 40 طن وبرة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة المحلة " شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "عملية تدشين واحد من أضخم مصانع التجهيزات في مصر على مساحة 36.5 ألف متر مربع، تمهيدا لتشغيله تجريبيا سبتمبر المقبل، بقدرة إنتاجية يومية تصل لنحو 40 طن وبرة و135 ألف متر يومياً على أحدث نظم الصباغة والتجهيز على مستوى العالم .

ووفق المعلومات يتكون المصنع المقام بشركة المحلة من قسم المبيضة ،ويضم 2 ماكينة حريق وإزالة البوش و2 خط تبييض أقمشة ، بجانب قسم تحرير الأقمشة ،ويضم ماكينة تحرير أقمشة بدون سلسلة وماكينة تحرير أقمشة بالسلسلة، علاوة على وحدة الصودا وتضم وحدة صباغة للأقمشة القطنية و2 ماكينة نوع جيجر للأقمشة المخلوطة.



وتحرص شركة المحلة للغزل والنسيج على ضمان تنفيذ المصنع بأعلي معايير عالمية ،بما يتوافق مع التطور الكبير الذي يشهده مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ، وبمتابعة يومية من المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المحلة .

و يضم المصنع الكبير والأحدث في مصر ، قسم مصبغة خيوط تضم 11 ماكينة صباغة خيوط سعات مختلفة ، وقسم المطبعة ويضم ماكينة طباعة روتى و 2 ماكينة طباعة ديدجيتال و ماكينة غسل ووحدة تبخير و2 وحدة حفر ليزر .

ويضم المصنع أحدث الماكينات في العالم منها 4 ماكينات في قسم التجهيزات ، فيما يضم قسم الوبرة 15 ماكينة صباغة وبرة و ماكينة تجفيف ووحدة توزيع صباغة .

بجانب قسم تحرير الخيوط ويضم 2 ماكينة حريق فتلة و12 ماكينة تدوير متنوعة ، بجانب ماكينة تحرير خيوط و5 ماكينات صباغة وتبييض شلل ومجفف.



وحرصا من شركة المحلة على ضمان أعلى معايير الجودة في المجمعات الصناعية الجديدة سيتم تدشين ، المعمل الكيماوي عبارة عن معمل كامل مجهز بأحدث الأجهزة ليخدم قطاع التجهيز وفق أحدث التكنولوجيا.



في ذات السياق يدخل أكبر مصنع نسيج في مصر، والمقام بشركة المحلة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى" الخدمة في شهر سبتمبر المقبل بصورة تجريبية بطاقة 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة .

وكشفت مصادر ل" الخليج 365" أن شركة المحلة تسابق الزمن للانتهاء من المصنع الجديد ؛ليضاف إلي أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 وبقية المجمع الصناعى العملاق .



وبحسب المصادر يقام مصنع " مجمع "النسيج الجديد على مساحة 38 ألف متر مربع ،ويبلغ إنتاجه اليومي 143 ألف متر قماش ،و37 طن وبرة يوميا ،حوالى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي ،ويتكون المجمع من 3 مصانع رئيسية ، أولها مصنع إنتاج ملايات ومفارش بمختلف أنواعها ، ومصنع إنتاج الوبريات بمختلف أنواعها ، بجانب مصنع تحضيرات لخدمة المصنعين السابقين .



ويصل إجمالي عدد الماكينات 572 ماكينة، منها 144 ماكينة نسيج دفع هواء نوع بيكانول ، و48 ماكينة نسيج دفع هواء تيوتا ، و192 ماكينة رابير اتيما دوبي بالإضافة الي 92 ماكينة رابير اتيما جاكار ( إنتاج مفارش ) ، و96 ماكينة نسيج وبرة ( فوط وبشاكير ) .