شكرا لقرائتكم خبر عن المساهمون يبيعون لأحمد عز ويشترون عند جمال الجارحي وطلعت مصطفى وساويرس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسات البورصة المصرية، تنفيذ تداولات بقيم مرتفعة منذ مطلع شهر رمضان الحالي، وذلك بفضل السيولة الناتجة من صفقة شراء أحمد عز لأسهم غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد الشطب الاختياري من البورصة، يأتي هذا رغم انخفاض مدة جلسة التداول بسبب مواعيد شهر رمضان، والهدوء النسبي المعتاد في التعاملات خلال الشهر الكريم.

ووفق تقارير البورصة المصرية اليومية، فأن المساهمين بشركة حديد عز باعوا أسهمهم لرجل الأعمال أحمد عز بسعر مرتفع بلغ 138.15 جنيه للسهم بإجمالي قيمة للصفقة يقترب من 23 مليار جنيه، وبدأوا في استخدام جزء من حصيلة هذه الصفقة في شراء أسهم بنفس القطاع (الموارد الأساسية) وعلى رأسها سهم شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي، مما أثمر عن ارتفاع سعر السهم بنسبة 9.59% خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، واستحوذ على 5% من إجمالي قيمة التداولات على الأسهم بقيمة 760.5 مليون جنيه.

وفضل المستثمرون شراء سهم شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، لعدة أسباب أبرزها أنها الشركة الوحيدة المتبقية بالبورصة التي تعمل بقطاع صناعة الحديد بعد تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وخروج شركتي عز الدخيلة للصلب الإسكندرية، وحديد عز، تباعًا، ويفضل هؤلاء المستثمرون شراء أسهم في شركات الحديد لاستغلال ارتفاع ربحية هذه الشركات وتحقيق أسهمها طفرات، بدليل أن سهم "حديد عز" كان يتداول بسعر 7 جنيهات فقط منذ عامين، وبيع السهم منذ أيام بسعر 138.5 جنيه بنسبة زيادة تتجاوز 1978% وهو عائد يفوق أي أوعية استثمارية أخرى.

كما أنه يتوقع أن تشهد شركات الحديد، ارتفاعًا في الطلب خلال الفترة المقبلة سواء محليًا بعد استئناف البناء في القرى والمدن بعد التصالح في مخالفات البناء، أو خارجيًا من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة وكذلك ليبيا والعراق، مما دفع بعض المستثمرين كذلك إلى شراء أسهم بشركات الأسمنت للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الطلب مما يؤثر على نمو مبيعات وربحية الشركات.

بجانب قطاع الموارد الأساسية ومواد البناء، استحوذ قطاع العقارات على جزء من حصيلة سيولة صفقة أحمد عز، وبالتحديد كان سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحب الحظ الأوفر، خاصة وأن تنفيذ الصفقة تزامن مع إعلان نتائج أعمال المجموعة، والتي حققت أرقامًا غير مسبوقة على كل المؤشرات سواء الأداء التشغيلي بتحقيق مبيعات تتجاوز نصف تريليون جنيه وهو رقم تاريخي في القطاع العقاري المصري أو على مستوى الأداء المالي بتحقيق صافي ربح بلغ حوالى 14.5 مليار جنيه خلال عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 332%، ما يعادل 4.4 أضعاف المحققة عام 2023.

ودعم الاستثمار في سهم طلعت مصطفى، التوقعات الإيجابية بصعود السهم للوصول لقيمته العادلة البالغة 91.4 جنيه للسهم الواحد-وفق تقديرات قسم بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية- بنسبة ارتفاع محتمل 78.2% خلال عام 2025، وذلك التقييم بناءً على إيرادات المبيعات المعترف بها خلال 5 سنوات بالإضافة إلى تدفقات دخل قطاع الضيافة.

كما حظى سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بجزء من السيولة بدليل تواجد السهم ضمن قائمة أكثر 10 شركات تداولًا بالبورصة للمرة الأولى منذ فترة طويلة بقيم تداول بلغت 476.9 مليون جنيه بنسبة 3.1% من إجمالي قيم التداول بالبورصة، وارتفاع السهم بنسبة 5.41% خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ولأن صفقة بيع أسهم حديد عز كانت ضخمة جدًا ليستوعبها سوق المال المصري، خلال أسبوع من تنفيذها، يتوقع أن تستمر قيم التداول في الصعود خلال الفترة المقبلة، وأن يبحث المستثمرون عن شركات تعمل في نفس قطاع حديد عز أو قطاعات مرتبطة به كالأسمنت والعقارات وكذلك الخدمات المالية غير المصرفية.