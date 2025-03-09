شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه تخفيض على أسعار السيارة جاك "JS4" بفئتيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "قصراوي جروب" عن تخفيض أسعار جاك "JS4" بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لمختلف الفئات، وتأتي أسعار طرازات جاك 2025JS4 بمختلف فئات السيارة كالآتي..

الفئة الأولى بقيمة 990 ألف جنيه، بدلًا من مليون و90 ألف سابقا

الفئة الثانية بنحو مليون و70 ألف جنيه، مقابل مليون و170 ألف

وعن أبرز مواصفات سيارة جاك JS4" 2025 " فهي تأتي السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر، يتصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/س.



تتضمن تجهيزات الفئة القياسية للسيارة: مصابيح أمامية هالوجين، إمكانية تعديل مدى الإضاءة للمصابيح الأمامية، حساسات إضاءة تلقائية، إضاءة نهارية، مصابيح خلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، إضاءة تتبعية، إضاءة ترحيبية شعار JAC، عجلات مقاس 17 بوصة، إطار احتياطي، حامل أمتعة بالسقف، هوائي على شكل زعنفة القرش، زجاج خلفي معتم للخصوصية، مساحة للزجاج الخلفي



المقصورة الداخلية الفئة الأولى

فرش داخلي باللون الأسود من القماش مع بعض التطعيمات الجلدية، إمكانية طي مقاعد الصف الخلفي 40:60، مسند يد أمامي وخلفي مركزي، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، فتحة سقف كهربائية - غلق/فتح نافذة السائق بضغطة زر واحدة، عجلة قيادة متعددة الوظائف + قابلة للتعديل، التحكم في تغيير إضاءة وسطوع شاشة العدادات.

مفتاح ذكي لتشغيل المحرك وفتح السيارة، عازل صوت المحرك، إضاءة داخل الشنطة + غطاء خصوصية للشنطة، تكييف أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية).

أما " الفئة الثانية "

تأتي فرش داخلي من الجلد الأسود، ضبط وتعديل مقعد السائق كهربائيا في 4 اتجاهات، خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، غلق/فتح جميع النوافذ عن طريق الريموت، إمكانية فتح باب الشنطة كهربائيا، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة.

تم تعزيز "جاك JS4" في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية للأمان تضمن: 6 وسائد هواء، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، مساعد فرامل هيدروليك HBA، نظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، نظام أولوية الفرامل BOS، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

بالإضافة إلى مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، 4 حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية EPB، خاصية التعليق التلقائي Auto Hold، أحزمة أمان أمامية مع إمكانية تعديل ارتفاعها، ثلاث نقاط لأحزمة الأمان الخلفية، تحذير صوتي عند تخطي السرعات المحددة.