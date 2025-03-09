شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-3-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبريميم هيلثكير جروب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسيك للتعدين-اسكوم، والدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 6.3%، واستحوذت المؤسسات على 18.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 185.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 388.4 ألف جنيه، 131.4 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 12130 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.741 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 39.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.95%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 70.130 بنسبة ارتفاع بلغت 16.44%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 15.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 98.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.19%.

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.128 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.23%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.82%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 22.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.