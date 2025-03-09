شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها التجارة بنسبة 6.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.4%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، يليه قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، 1.4%، على التوالي، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 6.3%، واستحوذت المؤسسات على 18.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 185.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 388.4 ألف جنيه، 131.4 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 12130 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.