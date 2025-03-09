شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة سبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 50 جرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار السبائك الذهب في مصر بالتعاملات المسائية، وذلك على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الذهب المكون للسبائك الذهب في السوق المصري، وفيما يلي سعر السبائك من 1جرام إلى 50 جراما.

أسعار سبائك الذهب:

- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4709 جنيهات بدون مصنعية.

- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11772 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 23545 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 47090 جنيها.

- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 94180 جنيها.

- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 146449 جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 235450 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولار للأونصة.

شهد الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل عام تداول تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة ليغلق السعر تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على عدم تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة التاريخية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة.