شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة عملات الذهب اليوم.. النصف جنيه الذهب بكام النهاردة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر العملة الذهب وزن 4 جرام "النصف جنيه" خلال تعاملات اليوم الأحد، مستويات 16840 جنيهًا الآن بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استقرار الذهب عيار 21.

كشفت شعبة المعادن الثمينة في مصر، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر اليوم، وكذلك مع ثبات واستقرار البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

شهد الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل عام تداول تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة ليغلق السعر تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على عدم تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة التاريخية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولار للأونصة.