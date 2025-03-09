مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11836.52 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 25.41 نقطة ليقفل عند مستوى 11836.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ودلة الصحية، وبوبا العربية، وتهامة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المملكة، والدرع العربي ، وباتك، ونايس ون، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.48% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، ونايس ون، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ونايس ون، والمواساة، وأرامكو السعودية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 35.09 نقطة ليقفل عند مستوى 31331.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

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