شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يغلق تعاملاته على استقرار اليوم الأحد 9-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الاحد 9-3-2025 ,على استقرار ,مسجلا فى البنك المركزي 65.33 جنيه للشراء ،و 65.53 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.13 جنيه للشراء، 65.60 جنيه للبيع ،

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى65.13 جنيه للشراء. 65.60 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر65.13 جنيه للشراء.65.60 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية65.12 جنيه للشراء.65.60 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى64.62 جنيه للشراء. 65.19 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة63.53 جنيه للشراء. 63.87 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي65.24 جنيه للشراء65.72 جنيه للبيع



