شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يسجل 32960 جنيهًا.. ما هى تطورات سعر الذهب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة في مصر، آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر اليوم، وكذلك مع ثبات واستقرار البورصة العالمية للذهب.أسعار الذهب في مصر:
- عيار 24 يسجل 4708 جنيهًا.
- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.
- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.
- عيار 14 يسجل 2746 جنيها.
- الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولار للأونصة.
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