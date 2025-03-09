الاقتصاد

«ملان» تعتزم طرح صكوك مقومة بالريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ملان» تعتزم طرح صكوك مقومة بالريال

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الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مُلان لمنتجات الحديد طرح صكوك مقومة بالريال السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، عينت الشركة، شركة آفاق المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك على منصتها.
وتبلغ قيمة الطرح 20 مليون ريال، فيما تهدف من الطرح: تمويل احتياجات الشركة الاستثمارية والتشغيلية.
وستحصل الشركة من خلال المرتب على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية قبل طرح الصكوك بموجب البرنامج.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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