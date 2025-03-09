شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» تعتزم طرح صكوك مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مُلان لمنتجات الحديد طرح صكوك مقومة بالريال السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة آفاق المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك على منصتها.
وتبلغ قيمة الطرح 20 مليون ريال، فيما تهدف من الطرح: تمويل احتياجات الشركة الاستثمارية والتشغيلية.
وستحصل الشركة من خلال المرتب على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية قبل طرح الصكوك بموجب البرنامج.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة آفاق المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك على منصتها.
وتبلغ قيمة الطرح 20 مليون ريال، فيما تهدف من الطرح: تمويل احتياجات الشركة الاستثمارية والتشغيلية.
وستحصل الشركة من خلال المرتب على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية قبل طرح الصكوك بموجب البرنامج.