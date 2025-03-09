شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه»: نقل موقع المصنع الجديد إلى تبوك بدلا من جازان والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه بعد مراجعة خططها التوسعية واستراتيجياتها التشغيلية، تقرر تعديل موقع المصنع الجديد ليكون في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك بدلاً من جازان.

وبحسب الشركة يأتي هذا القرار في إطار النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد والتوزيع، وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.

ونوهت الشركة بالتزامها بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى المعايير الصناعية والتشغيلية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي لعملائها.

وجددت الشركة تأكيدها على أن جميع قراراتها التوسعية تستند إلى دراسات دقيقة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على الاستثمار، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع صناعة المياه المعبأة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقي للمياه آخر التطورات الجوهرية بشأن توقيع عقدها مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستئجار أرض صناعية في المدينة الصناعية بمنطقة جازان.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه بعد مراجعة خططها التوسعية واستراتيجياتها التشغيلية، تقرر تعديل موقع المصنع الجديد ليكون في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك بدلاً من جازان.وبحسب الشركة يأتي هذا القرار في إطار النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد والتوزيع، وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.ونوهت الشركة بالتزامها بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى المعايير الصناعية والتشغيلية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي لعملائها.وجددت الشركة تأكيدها على أن جميع قراراتها التوسعية تستند إلى دراسات دقيقة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على الاستثمار، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع صناعة المياه المعبأة.