شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المعمر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة ولمدة أربع سنوات ميلادية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تاريخ فتح باب الترشح 1446-09-09 الموافق 2025-03-09، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
1. السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وأرقام الإتصال الخاصة به والبريد الإلكتروني وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة.
2. بيان بالشركات التي سبق للمرشح شغل عضوية مجالس إدارتها وتاريخ العضوية وتاريخ إنتهائها وشكل الشركة القانوني.
3. بيان بالشركات التي لا يزال يشغل عضوية مجالس إدارتها مع بيان تاريخ العضوية وشكل الشركة القانوني مع العلم أنه لا يمكن للمترشح أن يشارك في عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق المالية في وقت واحد.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك العضو المرشح في إدارتها أو ملكيتها.
5. الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
6. تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية.
وفي حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان من الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة على أن يتضمن:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الإجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.
3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط و المعاييرالموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة الترشيحات والمكافآت المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تاريخ فتح باب الترشح 1446-09-09 الموافق 2025-03-09، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
سياسة ومعايير الترشحويكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
1. السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وأرقام الإتصال الخاصة به والبريد الإلكتروني وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة.
2. بيان بالشركات التي سبق للمرشح شغل عضوية مجالس إدارتها وتاريخ العضوية وتاريخ إنتهائها وشكل الشركة القانوني.
3. بيان بالشركات التي لا يزال يشغل عضوية مجالس إدارتها مع بيان تاريخ العضوية وشكل الشركة القانوني مع العلم أنه لا يمكن للمترشح أن يشارك في عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق المالية في وقت واحد.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك العضو المرشح في إدارتها أو ملكيتها.
5. الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
6. تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية.
وفي حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان من الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة على أن يتضمن:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الإجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.
3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط و المعاييرالموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة الترشيحات والمكافآت المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.