شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11836 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.953 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 189.146 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.695 تريليون ريال. انخفاض أسهم 144 شركة انخفضت أسهم 144 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 96، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، دار الأركان، ودله الصحية، وبوبا العربية، وتهامة، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، المملكة، والدرع العربي، وباتك، ونايس ون، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 31331 نقطة، وبتداولات بلغت، 49.654 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.999 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.503 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 53 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.