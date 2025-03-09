شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودي ينمو 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل



وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024،.

ووفقًا لنتائج النشرة حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5%.

وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. الأنشطة غير النفطية يعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، إذ حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 % ، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة2.2 %على أساس سنوي.

وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024. نمو الاقتصاد السعودي وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.4%، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 4.9%.

ووفقا للتقرير حققت كلِّ من الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 4.5%، في حين شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضا قدره 6.4%.

وحققت جميع بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو إيجابية باستثناء الصادرات في عام 2024م، حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا قدره 3.2%، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا قدره 3.0%.

ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.6%، أما على مستوى التجارة الدولية في السلع والخدمات فقد سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1.4%، في حين حققت الواردات نموا بنسبة 5.0% خلال عام 2024م.

وحققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2024م والتي بلغت 15.3% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 2.2% على أساس ربعي تليها أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 7.4% على أساس سنوي، و2.7% على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى نموّا بلغ 7.0% على أساس سنوي، و3.49% على أساس ربعي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4070 مليار ريال في عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6.5%. ارتفاع في الربع الرابع أما على مستوى التقديرات الربعية للربع الرابع 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 4.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدّل موسميًا ارتفاعا بلغت نسبته 0.5%، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.7% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي.

وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 1.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 2.2% على أساس سنوي، و0.6% على أساس ربعي.

وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا قدره 3.9% على أساس سنوي، و0.3% على أساس ربعي، في حين شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، و4.6% على أساس ربعي.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 6.6% على أساس سنوي، و6.4% على

أساس ربعي، أما على مستوى التجارة الدولية فقد حققت الصادرات نموا في الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 5.2% على أساس سنوي، و6.9% على أساس ربعي.

وحققت الواردات نموا بنسبة 11.5% على أساس سنوي، و7.8% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1025 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بمقدار 19.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.7%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.6%.

الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية الدمام - شريف احمد - حقق الناتح المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية (الاقتصاد السعودي) نموا بنسبة 1.3%، خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024،.ووفقًا لنتائج النشرة حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5%.وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.يعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، إذ حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 % ، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة2.2 %على أساس سنوي.وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.4%، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 4.9%.ووفقا للتقرير حققت كلِّ من الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 4.5%، في حين شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضا قدره 6.4%.وحققت جميع بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو إيجابية باستثناء الصادرات في عام 2024م، حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا قدره 3.2%، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا قدره 3.0%.ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.6%، أما على مستوى التجارة الدولية في السلع والخدمات فقد سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1.4%، في حين حققت الواردات نموا بنسبة 5.0% خلال عام 2024م.وحققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2024م والتي بلغت 15.3% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 2.2% على أساس ربعي تليها أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 7.4% على أساس سنوي، و2.7% على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى نموّا بلغ 7.0% على أساس سنوي، و3.49% على أساس ربعي.وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4070 مليار ريال في عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.أما على مستوى التقديرات الربعية للربع الرابع 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 4.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدّل موسميًا ارتفاعا بلغت نسبته 0.5%، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.7% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي.وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 1.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 2.2% على أساس سنوي، و0.6% على أساس ربعي.وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا قدره 3.9% على أساس سنوي، و0.3% على أساس ربعي، في حين شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، و4.6% على أساس ربعي.وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 6.6% على أساس سنوي، و6.4% علىأساس ربعي، أما على مستوى التجارة الدولية فقد حققت الصادرات نموا في الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 5.2% على أساس سنوي، و6.9% على أساس ربعي.وحققت الواردات نموا بنسبة 11.5% على أساس سنوي، و7.8% على أساس ربعي.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1025 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بمقدار 19.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.7%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.6%.الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.