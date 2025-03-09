تعيين أيمن بن خليفة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى

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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، على تعيين رجل الأعمال السعودي الدكتور أيمن بن خليفة، رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز مكانة الشركة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، من خلال التوسع في الأنشطة الإنتاجية بتصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة، وكذلك إضافة أنشطة جديدة بما ينعكس على تحقيق نتائج مالية إيجابية، وتعظيم ربحية المساهمين.

ويضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى- بعد التعديل بنظام التصويت التراكمي- كلًا من أيمن بن خليفة، رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)، وعمرو عبد الحكيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمود سليم، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، وأحمد أبو زيد، عضو مجلس إدارة مستقل، وكريمة عبد المقصود، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ونورا إسكندر، عضو مجلس إدارة مستقل، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

واختير رجل الأعمال السعودي أيمن بن خليفة، لإدارة مجلس إدارة شركة إيكمى، بفضل ما يمتلكه من خبرات في القطاع الطبي كونها من دراسته العلمية والعملية إذ تخرج في كلية طب الأسنان، وعمله لسنوات بعدد من كبرى المؤسسات الطبية، إضافة إلى خبراته في الاستثمار والتمويل بكبرى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مما سينعكس على تحسين النشاط الإنتاجي والمركز المالي لشركة إيكمى.

تعليقًا على القرار، قال الدكتور أيمن بن خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إن شركة إيكمي الوحيدة بقطاع الرعاية الصحية في البورصة المصرية، التي تعمل في تقديم حلولًا مبتكرة في الصناعات الطبية غير المنسوجة بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، ولذا تعد فرصة جذابة للراغبين في الاستثمار بقطاع واعد يملك فرص نمو مستقبلي ضخمة، كما أنه أحد القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بالتوترات الاقتصادية العالمية.

أضاف أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على إعداد استراتيجية متكاملة قائمة على مضاعفة إنتاجية مصانع شركة إيكمى وابتكار منتجات جديدة مما يسهم في نمو المبيعات مع خفض التكاليف لتحسين هوامش الربحية، كما سيعمل على دراسة إضافة أنشطة جديدة لاستغلال خبرات الشركة والاحتياجات المتزايدة بقطاع الرعاية الصحية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، وكذلك وضع خطة مستقبلية للانتقال للسوق الرئيسي بعد مضاعفة الإيرادات والربحية وتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.

ويمتلك الدكتور أيمن بن خليفة، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات حققها من عمله بكبرى الشركات والكيانات الاقتصادية في مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تعمل بأنشطة الوساطة المالية، والرعاية الصحية، والاستثمار العقاري، كما سبق أن اختير "أيمن بن خليفة"، ضمن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024، من مجلة فوربس الشرق الأوسط.



