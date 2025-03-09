شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تجارية لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا خلال أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الإعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، أنه من المقرر تنظيم البعثة التجارية الثامنة لكندا بدعوة من السفير الدكتور سامح أبو العنين مساعد وزير الخارجية، لدعم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين مصر وكندا.

وذكر المجلس في بيان صادر عنه أن من المقرر أن تتضمن البعثة عدد من رجال الأعمال في مختلف الأنشطة وممثلي بعض الوزارات المعنية بالإضافة الى بعض من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب، في الفترة من 7 إبريل الي 11 إبريل 2025.

ويتخلل البعثة عقد مؤتمرات في كل من تورنتو، أوتاوا و مونتريال، إلى جانب عقد بعض اللقاءات مع عدد من المسئولين المعنيين وبعض المنظمات الحكومية والأهلية والعلمية والجالية المصرية في كندا.