شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 9-3-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأحد 9-3-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.64 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد في منتصف التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.



