شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 70.36 دولار لخام برنت و67.04 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 9-3-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية هبطت اليوم الأحد، كما يتوقع المستثمرون استمرار الهبوط وذلك بعد إعلان أوبك عن خطط لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مواصلة الرئيس الأمريكي تهديد أكبر شركاء للولايات المتحدة التجاريين بحرب تجارية قد تؤدى لتقلص الطلب، فضلاً عن إبداء روسيا استعدادها لمناقشة هدئة مؤقتة في أوكرانيا.

وفى الوقت نفسه طلبت الصين من مصافيها الابتعاد عن تصنيع البنزين والديزل بما يعكس تقلب التوقعات بشأن الطلب على المدى الطويل .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 70.36 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.04دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.16دولار للبرميل.



