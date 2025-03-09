شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ27 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الأونصة، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

أسعار الذهب في دول الخليج:

عيار 24 سجل 36.025 ريال

عيار 22 سجل 33.025 ريال

عيار 21 سجل 31.525 ريال

عيار 18 سجل 27.025 ريال

عيار 14 سجل 21.000 ريال

عيار 12 سجل 18.000 ريال

الاونصة1120.300 ريال

الجنيه الذهب252.125 ريال

الأونصة بالدولار2911.12 دولار

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.