شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر عند مستوى مرتفع وترقب لخطوة ترامب المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظ سعر الذهب على استقراره عند مستوى مرتفع وسط تكهنات بإلغاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعض الرسوم الجمركية على الأقل الرسوم الجمركية على السيارات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية. سعر الذهب يتأرجح ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة حيث تتأرجح أسعار الذهب حول مستوى 2910 دولارات.

وارتفعت أسعار الذهب حتى الآن هذا العام بنسبة ١١٪ بعدما ارتفع بنسبة ٢٧٪ العام السابق ٢٠٢٤.

ويستمر تعافي الذهب بعد التحرك الهبوطي القصير الذي شهده الأسبوع الماضي. دعم صعود الذهب بعد أن لامس سعر الذهب مستوى 2950 دولاراً في الأسبوع الأخير من فبراير، أدى التراجع إلى انخفاض السعر إلى مستوى 2850 دولاراً لكن المشترين دعموا الأسعار فيما يبدو أن اختبار مستوى 2950 دولاراً مرة أخرى مازال أمر محتمل للغاية. الذهب وتقرير الوظائف على صعيد البيانات، كشف تقرير الوظائف إيه دي بي، أن التوظيف في فبراير تباطأ بشكل حاد مقارنة بأرقام يناير.

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وفي الوقت نفسه، وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر فبراير، استمرت الشركات في التوسع بشكل صحي. وعلى الرغم من ذلك، ظلت المخاوف من تسارع التضخم قائمة حيث قفزت الأسعار فوق مستوى 60 نقطة ما يشير إلى أن المنتجين يدفعون أسعارًا أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيج جولة ثانية من التضخم.

كما أثارت البيانات الأمريكية مخاوف من الركود. ويتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 -2.8% بانخفاض عن 1.6% المتوقعة يوم الاثنين. توقعات الذهب الفنية استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد تسجيل يومين متتاليين من الصعود.

ومع ذلك، تحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي حيث يتجه مؤشر القوة النسبية (آر إس آي) إلى الارتفاع.

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ووفق ذلك فقد يكون خط المقاومة التالي للذهب عند 2950 دولارًا للأوقية يليه أعلى مستوى قياسي عند 2954 دولارًا. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى الكشف عن مستوى 3000 دولار.

من ناحية أخرى، قد يؤدي الإغلاق اليومي دون 2900 دولار إلى تعريض الاتجاه الصعودي للخطر وفتح الباب أمام تراجع "صحي".

وبناء على ذلك، فإن الدعم الأول للذهب سيكون عند أدنى مستوى بلغه المعدن في 28 فبراير عند 2832 دولار، يليه مستوى 2800 دولار.