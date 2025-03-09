شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تهامة» توافق على رفع دعوى مسؤولية ضد عضو مجلس إدارة سابق والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وفوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على إقامة دعوى مسؤولية ضد عبدالعزيز السويلم بصفته عضو مجلس إدارة سابق.وفوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.