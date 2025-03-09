شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الجوف» توافق على رفع دعوى ضد أعضاء سابقين بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد مساء الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
أولاً: الموافقة على إقفال الاحتياطي النظامي البالغ (62,946,016) ريال كما في 30 سبتمبر 2024 في حساب الأرباح المبقاة.
ثانياً : الموافقة على رفع دعوى المسؤلية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين من تاريخ بداية إدراج الشركة الى تاريخ 31-07-2022م ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة بشركة أسمنت الجوف والشركات التابعة لها مما شملهم تقرير المدقق الخارجي مكتب عبدالله فهد السهلي(داكسين) وذلك عن شبهة تلاعبات مالية وإدارية وذلك حسب ما نشر بإعلان الشركة بتاريخ 05-01-2025م.
ثالثاً: الموافقة على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في حالة موافقة الجمعية على البند الثاني باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية اللازمة لرفع الدعوى أمام الجهات المختصة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
أولاً: الموافقة على إقفال الاحتياطي النظامي البالغ (62,946,016) ريال كما في 30 سبتمبر 2024 في حساب الأرباح المبقاة.
ثانياً : الموافقة على رفع دعوى المسؤلية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين من تاريخ بداية إدراج الشركة الى تاريخ 31-07-2022م ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة بشركة أسمنت الجوف والشركات التابعة لها مما شملهم تقرير المدقق الخارجي مكتب عبدالله فهد السهلي(داكسين) وذلك عن شبهة تلاعبات مالية وإدارية وذلك حسب ما نشر بإعلان الشركة بتاريخ 05-01-2025م.
ثالثاً: الموافقة على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في حالة موافقة الجمعية على البند الثاني باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية اللازمة لرفع الدعوى أمام الجهات المختصة.