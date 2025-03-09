الاقتصاد

«الصناعات الكهربائية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الصناعات الكهربائية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من النصف الثاني لعام 2024م، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 04-12-2024م ، وذلك بتوزيع 0.125 ريال بشكل نصف سنوي.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ140.6 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.125 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-20 الموافق 2025-03-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-15 الموافق 2025-04-13.
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