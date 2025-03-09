شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الكهربائية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ140.6 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.125 مليار سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-20 الموافق 2025-03-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-15 الموافق 2025-04-13. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من النصف الثاني لعام 2024م، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 04-12-2024م ، وذلك بتوزيع 0.125 ريال بشكل نصف سنوي.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ140.6 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.125 مليار سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-20 الموافق 2025-03-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-15 الموافق 2025-04-13.