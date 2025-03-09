شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 9-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به." ، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.200 دينار

عيار 22 سجل 32.250 دينار

عيار 21 سجل 30.800 دينار

عيار 18 سجل 26.400 دينار

عيار 14 سجل 20.525 دينار

عيار 12 سجل 17.600 دينار

الاونصة1094.575 دينارالجنيه الذهب246.350 دينار

الأونصة بالدولار2911.12 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.