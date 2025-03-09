شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «طوارئيات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11مايو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-09-09 الموافق 2025-03-09، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-10-09 الموافق 2025-04-07.
1) تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية باللغة العربية والإنجليزية.
2) تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3) تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4) الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:
أ) وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
5) تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
6) تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية.
7) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية.
8) تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-09-09 الموافق 2025-03-09، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-10-09 الموافق 2025-04-07.
سياسة ومعايير الترشحيحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وأن يستكمل المتطلبات التالية وفقًا للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة والأنظمة واللوائح المعمول بها:
1) تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية باللغة العربية والإنجليزية.
2) تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3) تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4) الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:
أ) وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
5) تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
6) تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية.
7) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية.
8) تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.