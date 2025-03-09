شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جاهز» 50% إلى 188 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول نشاط منصات التوصيل سجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 288.8 مليون ريال وذلك بزيادة بمقدار 11% مقابل 258.5 مليون ريال سعودي للعام السابق.

سجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية انخفاضاً في صافي الخسارة وذلك إلى 59.4 مليون ريال في عام 2024م.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من 2023م، بالإضافة إلى التحسينات الجوهرية في اقتصاديات الوحدة بما في ذلك تحسين الإيرادات على لكل طلب والتركيز على تخفيض التكاليف. نشاط الخدمات اللوجستية بلغ صافي الخسارة 7.8 مليون ريال مقارنة بخسارة 5.9 مليون ريال في العام السابق ويعود ذلك بشكل أساسي إلى المخصصات المرتفعة للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) على مستحقات مناديب التوصيل المستقلين.

وبحسب البيان، بلغ صافي الخسارة في الأنشطة الأخرى للمجموعة 37.5 مليون ريال لعام 2024م.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لمحفظة استثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب التكاليف التوسعية القطاعات الجديدة بما في ذلك "كو"، و"سول"، و"أعمال مرن" مع استمرار التقدم في المراحل التطويرية لها. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في 2024 بنسبة 49.9% إلى 187.9 مليون ريال، مقابل 125.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى التحسن في نسب العمولة وكفاءة العروض والحملات الترويجية للعملاء نحو مجالات تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل إلى جانب التحكم في الإنفاق التسويقي وتقليل تكاليف التوصيل والذي ساهم في تعزيز الربحية.سجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 288.8 مليون ريال وذلك بزيادة بمقدار 11% مقابل 258.5 مليون ريال سعودي للعام السابق.سجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية انخفاضاً في صافي الخسارة وذلك إلى 59.4 مليون ريال في عام 2024م.ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من 2023م، بالإضافة إلى التحسينات الجوهرية في اقتصاديات الوحدة بما في ذلك تحسين الإيرادات على لكل طلب والتركيز على تخفيض التكاليف.بلغ صافي الخسارة 7.8 مليون ريال مقارنة بخسارة 5.9 مليون ريال في العام السابق ويعود ذلك بشكل أساسي إلى المخصصات المرتفعة للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) على مستحقات مناديب التوصيل المستقلين.وبحسب البيان، بلغ صافي الخسارة في الأنشطة الأخرى للمجموعة 37.5 مليون ريال لعام 2024م.ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لمحفظة استثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب التكاليف التوسعية القطاعات الجديدة بما في ذلك "كو"، و"سول"، و"أعمال مرن" مع استمرار التقدم في المراحل التطويرية لها.