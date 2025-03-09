شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك» توصي بشراء مليون سهم لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، الخميس الماضي، للجمعية العامة غير العادية على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (1,000,000) بنسبة (0.33 %) من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بشراء الأسهم خلال فترة لا تتجاوز (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية في حال الموافقة عليه، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وفقًا لآلية المنح المعتمدة في برنامج الحوافز طويلة الأجل.
وأفادت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
وتبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب الشركة، تستوفى شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
والأسهم المشتراة من الشركة لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بشراء الأسهم خلال فترة لا تتجاوز (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية في حال الموافقة عليه، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وفقًا لآلية المنح المعتمدة في برنامج الحوافز طويلة الأجل.
وأفادت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
وتبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب الشركة، تستوفى شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
والأسهم المشتراة من الشركة لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.