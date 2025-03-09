شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الرابعة» إلى 170.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية بسبب إكمال الهيكل الوظيفي للشركة وتسجيل بعض المصاريف الاستثنائية بلغت 8.8 مليون ريال التي أثرت على ربحية الشركة في 2024، إلا أن الشركة حافظت على نمو قوي في صافي الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف التمويل لعقود الإيجار بمقدار 3.5 مليون ريال، ولكن تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال الدخل الإضافي من ودائع استثمارية متوافقة مع الشريعة والذي بلغ 1.7 مليون ريال.

ووافق مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، أمس الأول، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ59.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 540 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-24 الموافق 2025-03-24، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة المطاحن الرابعة في 2024 بنسبة 19.7% إلى 170.9 مليون ريال، مقارنة بـ142.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، كان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في الإيرادات بنسبة 12.7 % وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، مما أسهم في تحسين هامش الأرباح.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية بسبب إكمال الهيكل الوظيفي للشركة وتسجيل بعض المصاريف الاستثنائية بلغت 8.8 مليون ريال التي أثرت على ربحية الشركة في 2024، إلا أن الشركة حافظت على نمو قوي في صافي الأرباح.بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف التمويل لعقود الإيجار بمقدار 3.5 مليون ريال، ولكن تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال الدخل الإضافي من ودائع استثمارية متوافقة مع الشريعة والذي بلغ 1.7 مليون ريال.ووافق مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، أمس الأول، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ59.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 540 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-24 الموافق 2025-03-24، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.