شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «ساكو» 79.6% إلى 14 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) في 2024 بنسبة 79.6% إلى 14 مليون ريال، مقابل خسائر بـ68.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن إجمالي الربح والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاص المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، الخميس الماضي، بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.
وأضاف أن سبب التوصية بعدم التوزيع: تعزيز المركز المالي للشركة لتحقيق أهدافها التحولية، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن إجمالي الربح والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاص المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، الخميس الماضي، بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.
وأضاف أن سبب التوصية بعدم التوزيع: تعزيز المركز المالي للشركة لتحقيق أهدافها التحولية، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.