شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 70.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام 70,995 مليون ريال مقارنة بـ 66,940 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 6%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:

- ارتفاع نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي إلى 22,176 مليون ريال مقارنة بـ 1,429 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 1452%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 438,916 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 39%.

- ارتفاع صافي دخل الاستثمار للعام الحالي إلى 90,499 مليون ريال مقارنة بـ 76,556 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 18%.

قابلها:

- ارتفاع مصاريف التمويل التأميني للسنة الحالية بمبلغ 4,485 مليون ريال مقارنة بمصاريف معاكسة بمبلغ 5,957 مليون ريال في العام السابق.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بمبلغ 22,041 مليون ريال مقارنة بـ 13,877 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 59%.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة 107,858 مليون ريال مقارنة بـ 76,483 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 41%.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنة الحالية إلى 1,845,233 مليار ريال مقارنة بـ 1,297,129 مليار ريال في العام السابق بنسبة زيادة 42%. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 6% إلى 70.9 مليون ريال، مقارنة بـ66.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة 93,725 مليون ريال مقارنة بـ 87,888 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 7%.وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام 70,995 مليون ريال مقارنة بـ 66,940 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 6%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:- ارتفاع نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي إلى 22,176 مليون ريال مقارنة بـ 1,429 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 1452%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 438,916 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 39%.- ارتفاع صافي دخل الاستثمار للعام الحالي إلى 90,499 مليون ريال مقارنة بـ 76,556 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 18%.قابلها:- ارتفاع مصاريف التمويل التأميني للسنة الحالية بمبلغ 4,485 مليون ريال مقارنة بمصاريف معاكسة بمبلغ 5,957 مليون ريال في العام السابق.- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بمبلغ 22,041 مليون ريال مقارنة بـ 13,877 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 59%.بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة 107,858 مليون ريال مقارنة بـ 76,483 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 41%.وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنة الحالية إلى 1,845,233 مليار ريال مقارنة بـ 1,297,129 مليار ريال في العام السابق بنسبة زيادة 42%.