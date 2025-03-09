الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 70.9 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 70.9 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 6% إلى 70.9 مليون ريال، مقارنة بـ66.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة 93,725 مليون ريال مقارنة بـ 87,888 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 7%.
وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام 70,995 مليون ريال مقارنة بـ 66,940 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 6%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- ارتفاع نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي إلى 22,176 مليون ريال مقارنة بـ 1,429 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 1452%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 438,916 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 39%.
- ارتفاع صافي دخل الاستثمار للعام الحالي إلى 90,499 مليون ريال مقارنة بـ 76,556 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 18%.
قابلها:
- ارتفاع مصاريف التمويل التأميني للسنة الحالية بمبلغ 4,485 مليون ريال مقارنة بمصاريف معاكسة بمبلغ 5,957 مليون ريال في العام السابق.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بمبلغ 22,041 مليون ريال مقارنة بـ 13,877 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 59%.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة 107,858 مليون ريال مقارنة بـ 76,483 مليون ريال في العام السابق بنسبة زيادة 41%.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنة الحالية إلى 1,845,233 مليار ريال مقارنة بـ 1,297,129 مليار ريال في العام السابق بنسبة زيادة 42%.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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