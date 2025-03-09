شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو العقارية» إلى 106.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- ارتفاع إيرادات الشركة لعام 2024 مقارنه مع عام 2023.

- ارتفاع عوائد حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لتصبح 16.6 مليون ريال في عام 2024 مقارنه في 8.5 مليون ريال لعام 2023.

وقرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية، أمس الأول، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-19 الموافق 2025-04-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-03 الموافق 2025-05-01. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سمو العقارية في 2024 بنسبة 3.5% إلى 106.6 مليون ريال، مقابل 103 ملايين ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعزى السبب في ارتفاع صافي ربح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2024 بنسبة 3.5% مقارنة السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 إلى:- ارتفاع إيرادات الشركة لعام 2024 مقارنه مع عام 2023.- ارتفاع عوائد حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لتصبح 16.6 مليون ريال في عام 2024 مقارنه في 8.5 مليون ريال لعام 2023.وقرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية، أمس الأول، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-19 الموافق 2025-04-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-03 الموافق 2025-05-01.