شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 9-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ 255.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في قطر حيث يعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 340.75 ريال

عيار 22 سجل 312.25 ريال

عيار 21 سجل 298.00 ريال

عيار 18 سجل 255.50 ريال

عيار 14 سجل 198.75 ريال

عيار 12 سجل 170.25 ريال

الاونصة10596.50 ريال

الجنيه الذهب2384.75 ريال

الأونصة بالدولار2911.12 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.