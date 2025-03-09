شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 9-3-2025.. 50.77 جنيه للبيع فى البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 9-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.64 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

ويقدم موقع ”الخليج 365”، خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.50.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.71 جنيه للشراء.

50.81 جنيه للبيع.