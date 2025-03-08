“سكني” يصدر نشرته الدورية بنسختها الثالثة .. ويستعرض أبرز المنجزات في قطاع الإسكان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر برنامج سكني النسخة الثالثة من نشرته الدورية للربع الرابع لعام 2024، مستعرضًا من خلالها أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول عبر توفير العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي يسعى من خلالها إلى رفع نسبة التملك وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتناولت النشرة الحلول السكنية التي استفادت منها الأسر خلال الربع الرابع من العام الماضي 2024، التي تنوعت بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة،

وأرضك دعمك)، التي وصلت مع نهاية العام إلى توقيع أكثر من 107 آلاف عقد منها نحو 58 ألف عقد لذوي الدخل المنخفض، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ وتضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها؛ (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل

هامش ربح تمولي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).

واستعرضت النشرة مستوى الإنجاز في المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها NHC في مختلف مناطق المملكة، التي تتميز بتوفير كافة المرافق الخدمية التي تحقق أكثر من مجرد سكن للمواطنين، كما تناولت النشرة عدد المعارض السكنية التي نفذها البرنامج خلال الفترة ذاتها لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Sakani%20Newsletter3.pdf .

يُذكر أن “سكني” يسعى إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – من خلال توفير المزيد من الحلول السكنية

بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.

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