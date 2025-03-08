الاقتصاد

"سكني": توقيع أكثر من 107 آلاف عقد خلال الربع الرابع لعام 2024

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج سكني النسخة الثالثة من نشرته الدورية للربع الرابع لعام 2024.
وتنوعت الحلول السكنية بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، التي وصلت مع نهاية العام إلى توقيع أكثر من 107 آلاف عقد منها نحو 58 ألف عقد لذوي الدخل المنخفض.

خدمات برنامج سكني

وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ وتضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها؛ (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمولي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).

واستعرضت النشرة مستوى الإنجاز في المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها NHC في مختلف مناطق المملكة، التي تتميز بتوفير كافة المرافق الخدمية التي تحقق أكثر من مجرد سكن للمواطنين.
كما تناولت عدد المعارض السكنية التي نفذها البرنامج خلال الفترة ذاتها لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.

تملك المنازل للأسر

ويسعى "سكني" إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويوفر المزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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