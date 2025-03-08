شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني": توقيع أكثر من 107 آلاف عقد خلال الربع الرابع لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

خدمات برنامج سكني

تملك المنازل للأسر السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج سكني النسخة الثالثة من نشرته الدورية للربع الرابع لعام 2024.وتنوعت الحلول السكنية بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، التي وصلت مع نهاية العام إلى توقيع أكثر من 107 آلاف عقد منها نحو 58 ألف عقد لذوي الدخل المنخفض.وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ وتضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها؛ (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمولي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).واستعرضت النشرة مستوى الإنجاز في المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها NHC في مختلف مناطق المملكة، التي تتميز بتوفير كافة المرافق الخدمية التي تحقق أكثر من مجرد سكن للمواطنين.كما تناولت عدد المعارض السكنية التي نفذها البرنامج خلال الفترة ذاتها لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.ويسعى "سكني" إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.ويوفر المزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.