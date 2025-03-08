شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم سالم: مصر قادرة على جذب 25 مليار دولار استثمار أجنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى والمحلل الاقتصادى باليوم السابع، عبد الحليم سالم، أن إمكانيات مصر تؤهلها لجذب 25 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنويا، لا سيما في ظل ما تملكه من بنية أساسية قوية ومتنوعة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للنشرة الاقتصادية بقناة النيل للأخبار، تقديم الإعلامية ريم تامر ، في سياق تعليقه على لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة.



وأضاف أنه من المهم التوسع في ترفيق الأراضي الصناعية بأسعار منافسة ؛لجذب الاستثمار وتذليل كافة العقبات عن المستثمرين والتوسع في منح الرخص الذهبية ،علاوة على منح الهيئة العامة للاستثمار ،الاختصاص الكامل في التخصيص والترخيص ،وإنهاء كافة إجراءات الشركات والمستثمرين ،بحيث يتسلم المستثمر الأرض ويستكمل الإجراءات أثناء تدشين مصنعه ؛بهدف توفير فرص العمل والقضاء على البطالة ،ورفع نسب ومعدلات النمو .



أوضح عبد الحليم سالم أن الفرصة مهيئة؛ لتوطين الصناعة ولا سيما أن الدولة تقوم بعملية الترفيق ، وهي عملية لا يستطيع عليها القطاع الخاص منفردا، وبالتالي توفر له بنية قوية للاستثمار وتحقيق الربح فيما تستهدف الدولة تحسين مؤشرات الاقتصاد ورفع نسب النمو.