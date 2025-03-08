شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجناح المصري ببورصة برلين الأبرز.. السياحة والآثار في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح شريف فتحى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك ببورصة برلين السياحية (2025 ITB)، حيث قام بجولة داخل الجناح والتقى بالعارضين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، وأكد على أهمية المشاركة في هذه البورصة لإبراز والترويج للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وقد تصدرت صور المقومات والوجهات والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر وشعار الحملات الدعائية للمقصد السياحي المصري "مصر ... تنوع سياحي لا مثيل له" الواجهات الرئيسية لمبني أرض المعارض المخصص لإقامة البورصة وذلك قبل افتتاحها.

كما تم اختيار الأماكن المتميزة لوضع الصور واللافتات الدعائية الإعلانية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بالشوارع المحيطة بمقر البورصة والتي تزينت بصور عن المتحف المصري الكبير، والشواطئ المشمسة ذات المياه الصافية والمواقع الأثرية الفريدة في مصر.

وزير السياحة والآثار يعقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وشركات الطيران الألمانية والدولية

عقد وزير السياحة والآثار عدة لقاءات مهنية مع رؤساء ومسئولي مجموعة من كبرى منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وشركات الطيران بالسوق الألماني والأسواق السياحية المستهدفة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة.

وخلال هذه اللقاءات تم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية لممثلي هذه الشركات لزيارة منطقة الساحل الشمالي للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة بها وما تشهده من نهضة سياحية وحضرية وفرص الاستثمار المتاحة بها.

وزير السياحة والآثار يعقد مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام الألمانية والدولية

على هامش مشاركته في بورصة برلين السياحية، عقد وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام الألمانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية. حيث استعرض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتحدث عن المتحف المصري الكبير والتجارب المتعددة التي يقدمها لزائريه خلال تشغيله التجريبي حالياً ولاسيما بعد افتتاحه كاملاً يوم 3 يوليو القادم والذي سيمثل إضافة جديدة لمناطق الجذب السياحي في القاهرة.

كما أشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تطوير الخدمات السياحية في العديد من المتاحف والمواقع السياحية والأثرية مما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة التي سيتم الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بها قريباً.

وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة باليابان

في احتفالية ضخمة حضرها عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والسياحة والآثار، ونجوم الفن والمجتمع الياباني، وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر باليابان، افتتح وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بمرافقة سفير مصر باليابان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما حرص الوزير على تفقد تجربة الواقع الافتراضي التي يتم تقديمها على هامش المعرض لتأخذ الزائرين في رحلة افتراضية عبر نظارات إلكترونية مخصصة إلى معبدي أبو سمبل بأسوان واكتشاف تاريخهما وما بهما من تماثيل ونقوش وتصميم معماري فريد.

ومن جانبه أشار الأمين العام إلى ما حققه المعرض من نجاحات وأعداد زائرين في أكبر المدن التي استضافت هذا المعرض خلال الأربع سنوات الماضية، معرباً عن ثقته بأن المعرض سوف يحقق في طوكيو أعداداً تفوق هذه الأعداد بكثير، مشيراً إلى أنه تم بيع 15 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض بساعات قليلة.

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية ومديري الهيئة في الشرق الأوسط وأوروبا ومصر

خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو، التقى وزير السياحة والآثار برئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، لبحث تعزيز سبل التعاون المستقبلي في مجال السياحة والآثار في ضوء التعاون القائم بين البلدين.

وأوضح الوزير أن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير يُعد فرصة جيدة لملاحظة حركة الزيارة داخله لاسيما في وقت الذروة للتأكد من تقديم تجربة متميزة للزائرين من المصريين والسائحين عند الافتتاح الرسمي له، وبما يضمن افتتاحا رائعا يليق بالمتحف والذي ينتظره العالم أجمع، ويوفر للزائر تجربة زيارة استثنائية ممتعة.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية

خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية ونائبه وكبرى شركات السياحة التي تعمل بالسوق الياباني، حيث استمع الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم وخططهم المستقبلية لفتح آفاق أرحب للتعاون مع الوزارة والقطاع السياحي الخاص.

وأشار الوزير إلى ما شهدته البينية التحتية في مصر من تطوير ورفع كفاءة في شبكات الطرق والمواصلات والكباري والمطارات والسكك الحديدية الجديدة بما إنعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر وساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية بعضها ببعض.

كما تطرق الوزير للحديث عن جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة.

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي أكبر وسائل الإعلام اليابانية

عقد وزير السياحة والآثار عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من أكبر وسائل الإعلام اليابانية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية منها وكالة الأنباء اليابانية كيودو، وقناة وجريدة أساهي، وجريدة اليابان بريس، والمجلة السياحية صوت السفر.

وقد ركز اهتمام ممثلي وسائل الإعلام خلال هذه اللقاءات على المتحف المصري الكبير ومقتنياته الاثرية وموعد افتتاحه الذي ينتظره العالم أجمع. وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، على أن المتحف المصري الكبير يعد صرحاً ثقافياً وحضارياً يقدم تجربة استثنائية ومميزة لزائريه سواء المصريين أو السائحين وسيمثل إضافة جديدة ووجهة سياحية قائمة بذاتها في مصر.

وزارة السياحة والآثار تشارك في رعاية الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بالقاهرة والملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية بأسوان

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً للمشاركين في النسخة الرابعة للدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بعنوان " دور المحليات في مواجهة الأزمات والكوارث" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تضمن البرنامج السياحي زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة.

كما شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة في رعاية الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية تحت عنوان "آفاق علوم الرياضة في التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي أسوان بلاد الذهب" الذي نظمه كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان.

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك

تحت عنوان " مصر رُوحها في رمضان" أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة بالمقصد السياحي المصري، في مصر وعدد من الأسواق العربية، منها السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وقطر، والبحرين.

كما تم تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة للترويج لشهر رمضان الكريم من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، كما سيتم بث الفيديو الترويجي للحملة والحلقات قصيرة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في وصول الحملة للجمهور المستهدف.

وزارة السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت مستشار الوزير لشئون التدريب في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات بعنوان "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة" الذي نظمته الجامعة بمدينة أسوان والنوبة تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسوان.

ووصفت مستشار الوزير، المؤتمر بأنه أكثر من مجرد منصة للحوار فهو محطة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات حول بناء مستقبل سياحي ذكي ومستدام، يحفظ هوية مصر ويواكب تحولات العصر الرقمي.

ونيابة عنه تسلمت مستشار الوزير لشئون التدريب، درع تكريم سيادته من كلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات، كما تم تسليم دروع للسادة الرعاة الرئيسيين. كما شاركت في إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت خلال المؤتمر حيث أوضحت أهمية دور الابتكار في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

وزير الثقافة بدولة إيطاليا يزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وزير الثقافة بدولة إيطاليا، وسفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى. حيث تم اصطحاب الضيوف في جولة بقاعات المتحف المختلفة استمعوا خلالها لشرح وافٍ عن القطع الأثرية المتنوعة والمتميزة التي يذخر بها المتحف.

وخلال الجولة، أعرب وزير الثقافة الإيطالي عن إعجابه بأسلوب العرض الراقي وبالقطع الأثرية المعروضة، كما حرص وزير الثقافة الإيطالي على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان وإعداد سيناريو العرض الخاص به

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، بدأت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان وإعداد سيناريو العرض المتحفي الخاص به وذلك بعد الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة له، هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال تطوير سيناريو العرض بمتحف النوبة والخدمات المقدمة به.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذين المشروعين حيث يعملان على إحياء إثنين من أهم المتاحف المصرية، فضلاً عن كونهما إضافة جديدة للسياحة المصرية بمحافظة أسوان لاسيما محبي منتج السياحة الثقافية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يولي هذين المشروعين أولوية كبيرة للانتهاء منهما على الوجه الأمثل بما يتناسب وأهميتهما التاريخية والأثرية.