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شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفة تعزيز النمو.. الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة المالية الهندية نيلامالا سيثارامان، اليوم السبت، إن الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع الولايات المتحدة.
وأشارت أنها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان سير سلاسل الإمداد بسلاسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية.
وتابعت: كما ستحمي الهند مصالح صناعاتها المحلية التي تعتمد على واردات بأسعار معقولة.
وواصلت: "عندما ينظر المرء إلى رؤية (فيكسيت بهارات)، يدرك أنه يجب أن نحظى بتقدم جيد. الجميع مهتم بمعدلات النمو".
وأشارت أنها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان سير سلاسل الإمداد بسلاسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية.
العلاقات الأمريكية الهنديةولفتت إلى أن الهند سيتعين عليها، وسط حرب الرسوم الجمركية العالمية المتنامية، أن تتحرك بذكاء لحماية إغراق البضائع من الدول التي تواجه رسوما أمريكية مرتفعة.
وتابعت: كما ستحمي الهند مصالح صناعاتها المحلية التي تعتمد على واردات بأسعار معقولة.
رؤية "فيكسيت بهارات"وقالت الوزيرة في حفل توزيع "إيكونوميك تايمز": "بمعني أوسع، أعتقد أن الطرفين يجب أن يطمحا للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا يمكن لأحد أن يعيب ذلك".
وواصلت: "عندما ينظر المرء إلى رؤية (فيكسيت بهارات)، يدرك أنه يجب أن نحظى بتقدم جيد. الجميع مهتم بمعدلات النمو".