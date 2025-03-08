شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفة تعزيز النمو.. الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الأمريكية الهندية

رؤية "فيكسيت بهارات"

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة المالية الهندية نيلامالا سيثارامان، اليوم السبت، إن الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع الولايات المتحدة.وأشارت أنها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان سير سلاسل الإمداد بسلاسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية.ولفتت إلى أن الهند سيتعين عليها، وسط حرب الرسوم الجمركية العالمية المتنامية، أن تتحرك بذكاء لحماية إغراق البضائع من الدول التي تواجه رسوما أمريكية مرتفعة.وتابعت: كما ستحمي الهند مصالح صناعاتها المحلية التي تعتمد على واردات بأسعار معقولة.وقالت الوزيرة في حفل توزيع "إيكونوميك تايمز": "بمعني أوسع، أعتقد أن الطرفين يجب أن يطمحا للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا يمكن لأحد أن يعيب ذلك".وواصلت: "عندما ينظر المرء إلى رؤية (فيكسيت بهارات)، يدرك أنه يجب أن نحظى بتقدم جيد. الجميع مهتم بمعدلات النمو".