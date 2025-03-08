الاقتصاد

مستهدفة تعزيز النمو.. الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع أمريكا

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د ب أ - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة المالية الهندية نيلامالا سيثارامان، اليوم السبت، إن الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع الولايات المتحدة.
وأشارت أنها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان سير سلاسل الإمداد بسلاسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية.

العلاقات الأمريكية الهندية

ولفتت إلى أن الهند سيتعين عليها، وسط حرب الرسوم الجمركية العالمية المتنامية، أن تتحرك بذكاء لحماية إغراق البضائع من الدول التي تواجه رسوما أمريكية مرتفعة.

وتابعت: كما ستحمي الهند مصالح صناعاتها المحلية التي تعتمد على واردات بأسعار معقولة.

رؤية "فيكسيت بهارات"

وقالت الوزيرة في حفل توزيع "إيكونوميك تايمز": "بمعني أوسع، أعتقد أن الطرفين يجب أن يطمحا للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا يمكن لأحد أن يعيب ذلك".
وواصلت: "عندما ينظر المرء إلى رؤية (فيكسيت بهارات)، يدرك أنه يجب أن نحظى بتقدم جيد. الجميع مهتم بمعدلات النمو".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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