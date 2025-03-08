شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يسجل 65.25 جنيه للشراء بالبنك الأهلى اليوم السبت 8-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات السبت 8- 3-2025، فى البنك المركزي 64.92 جنيه للشراء، و65.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.25 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.92 جنيه للشراء.

65.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.25 جنيه للشراء.

65.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.21 جنيه للشراء.

65.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.29 جنيه للشراء.

65.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.62 جنيه للشراء.

65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.25 جنيه للشراء.

65.66 جنيه للبيع.



