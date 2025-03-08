شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات المسائية اليوم السبت 8-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و سعر الدولار بشكل خاص، حيث سجل اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لأخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بعد غلق التعاملات ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية الرئيسية بعد غلق التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



