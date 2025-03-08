شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عز العرب يحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسة جلوبال فاينانس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جلوبال فاينانس عن منح هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، CIB ، جائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديراً لمسيرته المصرفية والاقتصادية البارزة والتى أثرت بشكل كبير فى إثراء فى النظام المصرفى.

وتعد جائزة الإنجاز مدى الحياة، هى أعلى جائزة وتقدير يمنح للأفراد من مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية الشهيرة.

وتم تعيين هشام عز العرب رئيساً تنفيذياً وعضواً بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر، فى شهر نوفمبر 2024 ، وقبل ذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر منذ مارس 2023.

وقبل توليه هذا المنصب، عمل هشام عز العرب كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يشغل منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالبنك التجاري الدولي في نوفمبر 2022.

في عام 2020، أسس عز العرب شركة أتش إي للاستشارات وتولى رئاستها وذلك حتى مارس 2023، حيث قام - وبخبرته التي تمتد لأكثر من أربعون عاماً في مجال العمل المصرفي على الصعيد الدولي في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا - بتقديم الاستشارات في مجالات استراتيجيات النمو وتعبئة الموارد وإدارة المخاطر المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال إمدادها بالاستشارات لتنمية مواردها المالية والاستشارات الاستراتيجية.

وتقلد هشام عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر منذ عام 2002 وحتى 2020. وخلال فترة شغله لهذا المنصب استطاع عز العرب أن يرسخ مكانة البنك كأكبر مؤسسة مصرفية تابعة للقطاع الخاص في مصر بزيادة في رأس المال السوقي من 1 مليار جنيه مصري إلى أكثر من 250 مليار جنيه مصري، وهو ما جعل من أسهم البنك أقوى مكونات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وإدراجه في بورصتي نيويورك ولندن، وعلامة جذب لمجتمع الاستثمار الدولي، فضلاً عن كونه مقياساً لأداء القطاع المصرفي في الأسواق الناشئة.

وتحت قيادة عز العرب إرتكزت ثقافة العمل بالبنك على تشجيع روح المبادرة والعمل الابتكاري مع الإلتزام بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وحرصاً من سيادته على التزام البنك بمسؤولياته العالمية قام في عام 2013 بإطلاق مبادرات الاستدامة والمساواة بين الجنسين ليكون البنك التجاري الدولي أول بنك في مصر يصدر تقرير الاستدامة ويوقع على المبادرات المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان "مبادئ المصرفية المسؤولة"، وفي عام 2019 أصبح البنك التجاري الدولي أول مؤسسة عربية وإفريقية يتم إدراجها في مؤشر بلومبيرج للمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى ذلك قاد عز العرب جهود التحول الرقمي لعمليات وممارسات البنك، بما في ذلك إنشاء وحدة تحليلات البيانات الفريدة من نوعها في البنوك المصرية والتي قامت لاحقاً بتقديم المشورة للحكومة المصرية في مجال تجميع البيانات وتحليلها.



