اقتصاد منطقة اليورو يُسجِّل نموًا بنسبة 0.9% خلال عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.9% خلال عام 2024، متجاوزًا التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7%.

كما سجلت منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، نموًا بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.1% وفق تقديرات شهر فبراير الماضي، بعد مراجعة ثانية من مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” لمعدل النمو في الربع الأخير من 2024.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2024، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعًا بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، فقد بلغ معدل النمو 1.0% خلال عام 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.9%، بعدما حققت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% في 2023.

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