سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 8-3-2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.78 جنيه للشراء، 13.82 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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