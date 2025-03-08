شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم، بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة، بجانب متابعة المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو المشروعات.