الاقتصاد

اليوم.. جولة لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

اليوم.. جولة لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم، بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بمدينة العلمين الجديدة، بجانب متابعة المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو المشروعات.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements