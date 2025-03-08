شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سيارة كهربائية في مصر.. تسير 450 كيلو متر فى الشحنة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت مؤخرا شركة " المنصور للسيارات" السيارة الكهربائية "إم جى 4" الجديدة كليا موديل 2025، والتى تعد أرخص سيارة كهربائية فى سوق السيارات المصري.

تأتى أسعار السيارة "إم جى 4 موديل 2025" الكهربائية الجديدة فى السوق المصرى بفئتين الأولى بسعر مليون 350 ألف جنيه، وجاء سعر الفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

وعن أبرز مواصفات السيارة " إم جى 4 " فى مصر فهى تأتى بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى تعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكى وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية مزودة ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير فى ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنة الواحدة.

تمتلك سيارة إم جى العديد من المزايا منها مثلا نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم فى الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكى وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يتمتع كل من يشترى إم جى 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة "Infinity" لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم.